ВСУ опубликовали карту уничтожения военной авиации РФ за первое полугодие

За первые шесть месяцев 2024 года Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов. Об этом сегодня сообщает «СтратКом».
Отмечается, что эффективное уничтожение российской боевой авиации происходит, в том числе, и с использованием западного вооружения.
В частности, за шесть месяцев было поражено:
Впрочем, количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно, ведь некоторые из них получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, как информируют на канале, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно установить наверняка.
Поэтому информация будет обновляться и дополняться, пообещали в «СтратКоме».
Ранее сообщалось, что 28 июня бойцы Национальной гвардии Украины сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.
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