ВСУ опубликовали карту уничтожения военной авиации РФ за первое полугодие

Карта поражения российской военной авиация за первое полугодие 2024 года. Карта: СтратКом/Telegram

За первые шесть месяцев 2024 года Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов. Об этом сегодня сообщает «СтратКом».

Отмечается, что эффективное уничтожение российской боевой авиации происходит, в том числе, и с использованием западного вооружения.

В частности, за шесть месяцев было поражено:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Впрочем, количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно, ведь некоторые из них получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, как информируют на канале, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно установить наверняка.

Поэтому информация будет обновляться и дополняться, пообещали в «СтратКоме».

Ранее сообщалось, что 28 июня бойцы Национальной гвардии Украины сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.