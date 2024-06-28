Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ опубликовали карту уничтожения военной авиации РФ за первое полугодие

28 июня 2024, 15:48

ВСУ опубликовали карту уничтожения военной авиации РФ за первое полугодие

Карта поражения российской военной авиация за первое полугодие 2024 года. Карта: СтратКом/Telegram Карта поражения российской военной авиация за первое полугодие 2024 года. Карта: СтратКом/Telegram

За первые шесть месяцев 2024 года Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов. Об этом сегодня сообщает «СтратКом».

Отмечается, что эффективное уничтожение российской боевой авиации происходит, в том числе, и с использованием западного вооружения.

В частности, за шесть месяцев было поражено:

  • девять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МиГ-31;
  • около 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два самолета А-50;
  • один Ил-22М11;
  • один Ту-22М3.

Впрочем, количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно, ведь некоторые из них получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, как информируют на канале, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно установить наверняка.

Поэтому информация будет обновляться и дополняться, пообещали в «СтратКоме».

Ранее сообщалось, что 28 июня бойцы Национальной гвардии Украины сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Украина Россия Авиация Уничтожение СтратКом ВСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
13:41
На Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев
10:43
Россия бросает в бой УАЗ-«буханки» из-за дефицита бронетехники — BILD
23:20
Главное за день: 11 требований от Венгрии. Удар по базе россиян в Курской области
21:22
На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля
20:18
Известны имена оккупантов, погибших во время удара по Первомайску
18:03
В России бывшего «министра обороны ДНР» и боевика Игоря Гиркина этпапировали в колонию
16:12
Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево
16:02
Организовала оккупационный «референдум» в Попасной: коллаборантка получила срок
13:47
Отменить отключения света планируют на некоторых прифронтовых территориях Украины
12:07
Селидовская ГВА сообщила подробности российского удара по жилому кварталу города
11:15
Сегодня утром войска РФ снова обстреляли Селидово: местные жители сообщают о погибших
10:50
В Лисичанске россияне организовывают провокации и бьют дронами по жилой застройке – Лысогор
10:33
Населенные пункты Донецкой области 27 раз подвергались российским обстрелам за прошедшие сутки
08:24
За сутки войска РФ нанесли 295 ударов по Запорожской области, есть разрушения
07:50
Инженерные войска из Северной Кореи будут работать в оккупированных районах Донецкой области — ISW
23:05
Главное за день: Армия РФ «засыпает» Донецкую область авиабомбами. Обстрел базы РФ в Донецке
22:34
В оккупированном Луганске «ЛНР» осудила российского военного за убийство молодой девушки
21:10
Дончанка через «прокуратуру ДНР» добивалась выплаты 5 млн рублей за погибшего внука на войне
все новости
17:38
За июнь более миллиона переселенцев получат 2,9 миллиардов гривен
17:25
Жителя Сумщины судят за изготовление оружия для защиты от оккупантов, Омбудсмен встал на его защиту
17:14
Вадим Филашкин вручил государственные награды руководителям местных администраций Донецкой области
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
16:10
Восстановление поврежденной инфраструктуры громады Святогорска при поддержке USAID (реклама)
15:59
В 24-й бригаде ВСУ заявили о критически сложной ситуации в Часов Яре. Что известно
15:48
ВСУ опубликовали карту уничтожения военной авиации РФ за первое полугодие
15:24
Экс-помощника депутата Бундестага лишили гражданства за работу на ФСБ
14:50
Израиль может передать Украине несколько систем ПВО Patriot: идут переговоры
14:35
ВАКС снял электронный браслет с Николая Сольского
14:00
Авиация РФ скинула авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине: есть погибшие и раненые, среди них мама с ребенком
13:41
На Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев
12:55
Бойцов севастопольского «Беркута» будут судить за госизмену и посягательство на территориальную целостность Украины
12:47
Ночью в Брянской области РФ беспилотники атаковали войсковую часть и завод «Кремний Эл»
11:55
В Донецкой области бойцы Нацгвардии сбили российский штурмовик Су-25
11:44
ПВО Украины сбила шесть российских БпЛА
11:07
Готовил прорыв обороны ВСУ в Донецкой области: контрразведка СБУ задержала агента российского спецназа
10:50
Россия нанесла 2367 ударов по 13 населённым пунктам Донетчины: последствия
10:43
Россия бросает в бой УАЗ-«буханки» из-за дефицита бронетехники — BILD
все новости
ВИДЕО
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
28 июня, 17:12
Восстановление поврежденной инфраструктуры громады Святогорска при поддержке USAID (реклама) Восстановление поврежденной инфраструктуры громады Святогорска при поддержке USAID (реклама)
28 июня, 16:10
Бойцы Национальной гвардии Украины сбили сегодня в Донецкой области российский штурмовик Су-25. Фото: Слово и Дело В Донецкой области бойцы Нацгвардии сбили российский штурмовик Су-25
28 июня, 11:55
Президент Украины записал обращение в День Конституции. Фото: кадр из видео Первое слово Конституции — «Украина»: Зеленский обратился к украинцам в День Конституции
28 июня, 09:52
Из Торецкого направления эвакуировали людей. Фото: ГСЧС Более 40 человек эвакуировали из Торецкой громады
27 июня, 16:22
Сегодня днём под обстрел попал оккупированный город Дебальцево Донецкой области. Фото: Типичный Донецк/Telegram Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево
27 июня, 16:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор