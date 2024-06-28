ЗСУ опублікували карту знищення військової авіації РФ за перше півріччя

Карта ураження російської військової авіації за перше півріччя 2024 року. Карта: СтратКом/Telegram

За перші шість місяців 2024 року Збройні сили України уразили понад три десятки російських військових літаків. Про це сьогодні повідомляє «СтратКом».

Зазначається, що ефективне знищення російської бойової авіації відбувається, зокрема, і з використанням західного озброєння.

Зокрема, за шість місяців було уражено:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Втім, кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно, адже деякі з них зазнали уражень, але могли повернутися на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, як інформують на каналі, у деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо встановити напевно.

Тому інформація оновлюватиметься і доповнюватиметься, пообіцяли у «Страткомі».

Раніше повідомлялося, що 28 червня бійці Національної гвардії України збили на Донеччині російський штурмовик Су-25.