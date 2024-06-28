Мир увидит детальный план Украины по завершению войны к концу года — Зеленский

Украина к концу текущего года разработает и презентует детальный план окончания войны с Россией на основе пунктов Формулы мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с президентом Словении.

«Дипломатический путь, избранный Украиной, — это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел. И сейчас мы работаем над тремя планами детально: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. В частности, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время», — отметил президент.

Также, по его словам, по остальным пунктам Формулы мира Украина вместе с партнерами также разработает и подготовит совокупный план. Его должны поддержать большинство стран-партнеров Украины.

Параллельно, как отметил Зеленский, Украина увеличивает производство дронов, артиллерии и РЭБ.

«Потому что мы должны быть сильными на поле боя. Потому что, если вы слабые - это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы и не хотели с самого начала. Мы хотим как раз мира. Но, мы должны быть сильными, и поэтому — развиваем наше производство, чтобы быть сильными», — сказал он.

Это, по словам Зеленского, «необходимо, потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, а кроме сильных — никого не уважает».