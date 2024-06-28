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Світ побачить детальний план України щодо завершення війни до кінця року — Зеленський

28 червня 2024, 18:20

Світ побачить детальний план України щодо завершення війни до кінця року — Зеленський

Україна до кінця поточного року розробить та презентує детальний план закінчення війни з Росією на основі пунктів Формули миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві із Президентом Словенії.

«Дипломатичний шлях, обраний Україною, — це наша ініціатива, бо ми є жертвою у цій війні. Саміт миру минув. І зараз ми працюємо над трьома планами докладно: енергетика, продовольча безпека та обміни. Я впевнений, що ці питання ми вирішимо. Зокрема ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом», — зазначив Зеленський.

Також, за його словами, за рештою пунктів Формули миру Україна спільно з партнерами розробить та підготує сукупний план. Його має підтримати більшість країн-партнерів України.

Паралельно, як зазначив Зеленський, Україна збільшує виробництво дронів, артилерії та РЕБ.

«Бо ми маємо бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі — це не тому, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли від початку. Ми хочемо якраз миру. Але ми маємо бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними», — сказав глава держави.

Це, за словами Зеленського, «необхідно, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а, крім сильних, нікого не поважає».

 

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