В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки

В Севастополе взрывы. Фото: Крымский ветер

Утром, 29 июня, во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. В частности, в Севастополе работает противовоздушная оборона, трое жителей получили ранения. Об этом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.



«По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести», — отметил он.



«Губернатор» уточнил, что пострадавшие находятся в больнице.



Кроме того, в различных районах города разбросаны осколки ракеты, также из-за обстрела разбиты стекла, пробита крыша здания и повреждены дома.



В министерстве обороны РФ, комментируя сегодняшнюю атаку на Крым, отметили, что два БПЛА уничтожили силы ПВО.



Ранее мы писали, что 23 июня в Севастополе работала противовоздушная оборона РФ, в аннексированном городе гремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие. Оккупанты утверждают, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS.