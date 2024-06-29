У Севастополі працює ППО: троє людей постраждали через атаку

У Севастополі вибухи. Фото: «Кримський вітер»

Вранці, 29 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Зокрема, у Севастополі працює протиповітряна оборона, троє людей зазнали поранень. Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Розвожаєв.



«За попередньою інформацією, в результаті ракетної атаки постраждали 3 мирні жителі. Вони мають осколкові поранення легкого ступеня тяжкості», — зазначив він.



«Губернатор» уточнив, що постраждалі перебувають у лікарні.



Крім того, в різних районах міста розкидані уламки ракети. Також через обстріл розбито скло, пробитий дах будівлі та пошкоджені будинки.



У міністерстві оборони РФ, коментуючи сьогоднішню атаку на Крим, зазначили, що два БПЛА знищили сили ППО.



Раніше ми писали, що 23 червня в Севастополі працювала протиповітряна оборона РФ, в окупованому місті лунали вибухи, є загиблі та постраждалі. Загарбники стверджують, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS.