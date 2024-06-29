Спецназовцы СБУ уничтожили восемь зенитных комплексов российской армии

Воины уничтожили по меньшей мере восемь зенитных комплексов. Фото: СБУ

Украинские военнослужащие продолжают на передовой ликвидировать не только военную технику российских оккупантов, но и противовоздушную оборону. Известно, что недавно военные уничтожили восемь зенитных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.



«Спецназовцы СБУ уничтожают российские системы ПВО», — говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что среди уничтоженных целей:

▪️ четыре зенитно-ракетных комплекса «ТОР-М2»;

▪️ три зенитных ракетно-гарматных комплекса «Панцирь-С1»;

▪️ и один зенитно-ракетный комплекс «БУК».



Ранее мы писали, что бойцы Национальной гвардии уничтожили российские штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области.