Спецназівці СБУ знищили вісім зенітних комплексів російської армії

Українські військовослужбовці продовжують на передовій ліквідовувати не лише військову техніку російських окупантів, а й протиповітряну оборону. Відомо, що нещодавно військові знищили вісім зенітних комплексів. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
«Спецназівці СБУ знищують російські системи ППО», — йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що серед знищених цілей:
▪ чотири зенітно-ракетні комплекси «ТОР-М2»;
▪️ три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1»;
▪️ та один зенітно-ракетний комплекс «БУК».
Раніше ми писали, що бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.
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