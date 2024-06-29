Спецназівці СБУ знищили вісім зенітних комплексів російської армії

Воїни знищили щонайменше вісім зенітних комплексів. Фото: СБУ

Українські військовослужбовці продовжують на передовій ліквідовувати не лише військову техніку російських окупантів, а й протиповітряну оборону. Відомо, що нещодавно військові знищили вісім зенітних комплексів. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.



«Спецназівці СБУ знищують російські системи ППО», — йдеться в повідомленні.



У СБУ зазначили, що серед знищених цілей:

▪ чотири зенітно-ракетні комплекси «ТОР-М2»;

▪️ три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1»;

▪️ та один зенітно-ракетний комплекс «БУК».



Раніше ми писали, що бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.