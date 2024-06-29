Зеленський повідомив, що в Україні працюють над тим, щоб захистити людей від російських ударів

Наслідки ракетної атаки росіян у Дніпрі. Фото: ДСНС

В Україні готуються нові рішення щодо захисту громадян від постійних атак російських окупантів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вчорашню ракетну атаку на Дніпро.



За словами Зеленського, ще продовжуються роботи на місці влучання російської ракети у житловий будиной, рятувальники розбирають завали.

«Станом на цей час відомо про одну загиблу людину, 12 людей постраждали. Ще невідома доля кількох людей», — зазначив він.



Крім того, Зеленський пообіцяв, що зараз в Україні опрацьовують ідеї для захисту українців.



«Обов'язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили та заради захисту наших людей», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 28 червня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі.