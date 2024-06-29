На Донеччині рятувальники через удар росіян транспортували до лікарні двох постраждалих

На Донеччині двох поранених транспортували до лікарні. Фото: скрин з відео

Евакуаційна група «Фенікс» транспортувала двох людей до медичного закладу. Мирні жителі зазнали поранень внаслідок російської атаки на селище Нью-Йорк у Торецькій громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Відомо, що 28 червня російська армія вкотре обстріляла Нью-Йорк Бахмутського району, двоє цивільних постраждали.



«Рятувальники з евакуаційної групи «Фенікс» оперативно прибули на допомогу, спільно з поліцейськими надали пораненим першу домедичну допомогу та транспортували до лікувального закладу міста Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ситуація в Торецькій громаді залишається дуже складною та небезпечною.



Раніше ми писали, що з Торецької громади Донецької області рятувальна група Фенікс евакуювала 48 громадян, серед них 6 поранених.