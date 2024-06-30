РФ скинула авіабомби на Торецьк: є жертви та руйнування

Російська армія сьогодні вранці, 30 червня, атакувала місто Торецьк Донецької області. Є жертва та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



«О 4:00 російські окупанти вдарили по Торецьку чотирма бомбами КАБ-250», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що одна людина загинула та двоє поранені. Крім того, зруйнований приватний будинок.



Раніше ми писали, що за добу російські війська вбили 8 людей на Донеччині.