Обстрел Вольнянска: возросло количество пострадавших

Россияне атаковали Вольнянск. Фото: Иван Федоров

В результате ракетного обстрела россиян по городу Вольнянск Запорожской области возросло количество пострадавших. Речь идет о 36 раненых, среди них – беременная женщина и девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



«По состоянию на 09:30: в результате обстрела пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 мужчины, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей», — говорится в сообщении.





Также повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено полностью 7 автомобилей.



Федоров уточнил, что 12 пострадавших находятся в больницах. Состояние шестерых из них медики оценивают как тяжелое. У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.



Ранее мы писали, что 29 июня российские оккупанты обстреляли город Вольнянск Запорожской области. Местные власти говорили о семерых погибших, пострадавших — 31 человек.