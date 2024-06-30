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Обстріл Вільнянська: зросла кількість постраждалих

30 червня 2024, 11:55

Обстріл Вільнянська: зросла кількість постраждалих

Росіяни атакували Вільнянськ. Фото: Іван Федоров Росіяни атакували Вільнянськ. Фото: Іван Федоров

Внаслідок ракетного обстрілу росіян по місту Вільнянськ Запорізької області зросла кількість постраждалих. Йдеться про 36 поранених, серед них — вагітна жінка та дев'ять дітей. Про це повідомили у пресслужбі поліції та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Станом на 09:30: внаслідок обстрілу постраждали 43 особи, з них 7 людей загинули (3 чоловіки, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей», — йдеться у повідомленні.



Також пошкоджено дві багатоповерхівки та 12 торгових приміщень, знищено повністю 7 автомобілів.

Федоров уточнив, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях. Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи та травматичні ампутації.

Раніше ми писали, що 29 червня російські окупанти обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. Місцева влада повідомляла про сімох загиблих, постраждалих — 31 особа.

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