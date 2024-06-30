В Киеве в результате падения обломков сбитых ракет загорелся жилой дом

Войска России сегодня вечером выпустили крылатые ракеты на Киев. Их сбили силы ПВО, обломки упали на многоэтажный дом в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Отмечается, что крылатые ракеты пересекли Черниговскую область и направлялись на Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО российские воздушные цели были уничтожены
Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Был поврежден 14-этажный жилой дом.
По состоянию на 20:30 пожар в многоэтажном доме ликвидирован, сообщает ГСЧС.
На месте падения обломков пятерым женщинам с диагнозом «острая реакция на стресс», была оказана помощь медиками на месте. Одну пожилую женщину госпитализировали по ее собственному желанию.
У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет горить житловий будинокhttps://t.co/N8Twhj7N6v pic.twitter.com/LsdLdmH7Cg— Новини Донбасу (@novostidnua) June 30, 2024