В Киеве в результате падения обломков сбитых ракет загорелся жилой дом

Пожар в Оболонском районе Киева из-за падения обломков ракет. Фото: ГСЧС

Войска России сегодня вечером выпустили крылатые ракеты на Киев. Их сбили силы ПВО, обломки упали на многоэтажный дом в Оболонском районе столицы.



Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.



Отмечается, что крылатые ракеты пересекли Черниговскую область и направлялись на Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО российские воздушные цели были уничтожены



Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе. Был поврежден 14-этажный жилой дом.



По состоянию на 20:30 пожар в многоэтажном доме ликвидирован, сообщает ГСЧС.



На месте падения обломков пятерым женщинам с диагнозом «острая реакция на стресс», была оказана помощь медиками на месте. Одну пожилую женщину госпитализировали по ее собственному желанию.