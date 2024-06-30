У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет спалахнув житловий будинок

Війська Росії сьогодні ввечері випустили крилаті ракети на Київ. Їх збили сили ППО, уламки впали на багатоповерховий будинок в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що крилаті ракети перетнули Чернігівську область і прямували на Київ із північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО російські повітряні цілі знищені.
Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Пошкоджений 14-поверховий житловий будинок.
Станом на 20:30 пожежу у багатоповерховому будинку ліквідовано, повідомляє ДСНС.
На місці падіння уламків п'ятьом жінкам з діагнозом «гостра реакція на стрес» надано допомогу медиками на місці. Одну жінку похилого віку госпіталізували за її власним бажанням.
У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет горить житловий будинок https://t.co/N8Twhj7N6v pic.twitter.com/LsdLdmH7Cg— «Новини Донбасу» (@novostidnua) June 30, 2024