У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет спалахнув житловий будинок

Пожежа в Оболонському районі Києва через падіння уламків ракет. Фото: ДСНС

Війська Росії сьогодні ввечері випустили крилаті ракети на Київ. Їх збили сили ППО, уламки впали на багатоповерховий будинок в Оболонському районі столиці.



Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.



Зазначається, що крилаті ракети перетнули Чернігівську область і прямували на Київ із північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО російські повітряні цілі знищені.



Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Пошкоджений 14-поверховий житловий будинок.



Станом на 20:30 пожежу у багатоповерховому будинку ліквідовано, повідомляє ДСНС.



На місці падіння уламків п'ятьом жінкам з діагнозом «гостра реакція на стрес» надано допомогу медиками на місці. Одну жінку похилого віку госпіталізували за її власним бажанням.