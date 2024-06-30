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У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет спалахнув житловий будинок

30 червня 2024, 21:14

У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет спалахнув житловий будинок

Пожежа в Оболонському районі Києва через падіння уламків ракет. Фото: ДСНС Пожежа в Оболонському районі Києва через падіння уламків ракет. Фото: ДСНС

Війська Росії сьогодні ввечері випустили крилаті ракети на Київ. Їх збили сили ППО, уламки впали на багатоповерховий будинок в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що крилаті ракети перетнули Чернігівську область і прямували на Київ із північно-східного напрямку. Силами та засобами ППО російські повітряні цілі знищені.

Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Пошкоджений 14-поверховий житловий будинок.

Станом на 20:30 пожежу у багатоповерховому будинку ліквідовано, повідомляє ДСНС.

На місці падіння уламків п'ятьом жінкам з діагнозом «гостра реакція на стрес» надано допомогу медиками на місці. Одну жінку похилого віку госпіталізували за її власним бажанням.

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