В результате ракетного удара по Киеву пострадали шесть человек, включая ребёнка — Кличко

Результат падения обломков ракеты в Оболонском районе. Фото: Прокуратура Киева

По информации столичных медиков, в доме на Оболони, куда попали обломки ракеты, шестеро пострадавших. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.



«Шестеро пострадавших: 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина. Одну пожилую женщину госпитализировали. Всем остальным — оказали помощь на месте. Все пострадавшие, с острой реакцией на стресс», — добавил Кличко.



Киевская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 30 июня 2024 года около 19 часов 30 минут вооруженные силы Российской Федерации, нарушая законы и обычаи войны, осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Киева.

Результат падения обломков ракеты в Оболонском районе. Фото: Прокуратура Киева

Результат падения обломков ракеты в Оболонском районе. Фото: Прокуратура Киева

Результат падения обломков ракеты в Оболонском районе. Фото: Прокуратура Киева

Результат падения обломков ракеты в Оболонском районе. Фото: Прокуратура Киева

«В Оболонском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали», — подтвердили в прокуратуре.



Напомним, войска России сегодня вечером выпустили крылатые ракеты на Киев. Их сбили силы ПВО, обломки упали на многоэтажный дом в Оболонском районе столицы.