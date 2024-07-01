Унаслідок ракетного удару по Києву постраждали шестеро людей, включно з дитиною — Кличко

Результат падіння уламків ракети в Оболонському районі. Фото: Прокуратура Києва

За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



«Шестеро постраждалих: 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Решті надали допомогу на місці. Всі постраждалі — з гострою реакцією на стрес», — додав Кличко.



Київська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 30 червня 2024 року близько 19 години 30 хвилин збройні сили Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Києва.

Результат падіння уламків ракети в Оболонському районі. Фото: Прокуратура Києва

Результат падіння уламків ракети в Оболонському районі. Фото: Прокуратура Києва

Результат падіння уламків ракети в Оболонському районі. Фото: Прокуратура Києва

Результат падіння уламків ракети в Оболонському районі. Фото: Прокуратура Києва

«В Оболонському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає, до медиків звернулося п'ятеро людей із гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували», — підтвердили у прокуратурі.



Нагадаємо, війська Росії сьогодні ввечері випустили крилаті ракети на Київ. Їх збили сили ППО, уламки впали на багатоповерховий будинок в Оболонському районі столиці.