Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые

01 июля 2024, 10:48

Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые

Город Украинск Донецкой области утром подвергся российскому обстрелу, есть погибшие и раненые. Фото: ОВА Город Украинск Донецкой области утром подвергся российскому обстрелу, есть погибшие и раненые. Фото: ОВА

Войска РФ утром 1 июля обстреляли город Украинск Донецкой области, погибли два мирных жителя, повреждено 10 многоэтажек. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения в результате утренних обстрелов города Украинск Покровского района в понедельник утром.

«Ранним утром россияне обстреляли город из „Ураганов“, в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет. По предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек и админздания. Окончательные последствия обстрела устанавливаем», — написал Филашкин.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные обстреляли поселок Цукурино в Селидовской громаде Донецкой области. Ранения получили шесть человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Обстрел Украинск Покровский район

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:48
Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:40
Шесть человек ранены в результате обстрела поселка Цукурино Селидовской громады
23:15
Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка
18:21
В оккупированном Бердянске гремели взрывы
16:56
В так называемой «ЛНР» плата за комуслуги увеличится в среднем на 10%
09:59
В захваченном Мариуполе заметили колонну с ранеными оккупантами
23:21
Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой
10:26
В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки
23:34
Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена
23:22
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
18:50
«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
13:41
На Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев
10:43
Россия бросает в бой УАЗ-«буханки» из-за дефицита бронетехники — BILD
23:20
Главное за день: 11 требований от Венгрии. Удар по базе россиян в Курской области
21:22
На оккупированной Луганщине коммунальные услуги подорожают с 1 июля
20:18
Известны имена оккупантов, погибших во время удара по Первомайску
18:03
В России бывшего «министра обороны ДНР» и боевика Игоря Гиркина этпапировали в колонию
16:12
Днем под обстрел попало оккупированное Дебальцево
все новости
11:00
Гибель журналистки Волковой: в ГБР рассказали, когда будет объявлено подозрение
10:58
Армия РФ более 140 раз ударила по населенным пунктам Луганщины
10:48
Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые
10:29
На юге Украины ПВО сбила семь беспилотников
09:59
Более 20 обстрелов подверглась Донетчина со стороны армии РФ
09:57
СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить здание Верховной Рады
09:01
ВСУ уничтожили семь БМП с пехотой в районе Новомихайловки
08:40
Шесть человек ранены в результате обстрела поселка Цукурино Селидовской громады
08:23
В Донецкой области двое погибших и 12 раненых из-за обстрелов РФ
08:10
В результате ракетного удара по Киеву пострадали шесть человек, включая ребёнка — Кличко
07:50
Ночью в Днепре в результате российского обстрела пострадали 7 человек
07:15
Потери россиян за сутки: более 1100 человек, 19 танков и 66 артсистем
23:15
Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка
22:45
На севере Донецкой области сократили подачу воды из-за ремонта водовода
21:14
В Киеве в результате падения обломков сбитых ракет загорелся жилой дом
20:19
Войска РФ ударили по терминалу «Новой почты» в центре Харькова
18:21
В оккупированном Бердянске гремели взрывы
18:04
Освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк рассказала о своем самочувствии и планах на жизнь
16:56
В так называемой «ЛНР» плата за комуслуги увеличится в среднем на 10%
16:19
С начала суток произошло более 70 атак: в Генштабе рассказали, где «горячее» всего
все новости
ВИДЕО
Один из подозреваемых в попытке захвата ВРУ. Фото: СБУ СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить здание Верховной Рады
01 июля, 09:57
ВСУ уничтожили 7 БМП с пехотой у Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили семь БМП с пехотой в районе Новомихайловки
01 июля, 09:01
Пожар в Оболонском районе Киева из-за падения обломков ракет. Фото: ГСЧС В Киеве в результате падения обломков сбитых ракет загорелся жилой дом
30 июня, 21:14
Войска РФ ударили по терминалу «Новой почты» в центре Харькова. Фото: ОВА Войска РФ ударили по терминалу «Новой почты» в центре Харькова
30 июня, 20:19
Последствия атаки на город Селидово 27 июня. Фото: прокуратура Сколько КАБов Россия запустила по Украине за неделю: ответ Зеленского
30 июня, 12:59
В Донецкой области двух раненых транспортировали в больницу. Фото: скрин с видео На Донетчине спасатели из-за удара россиян транспортировали в больницу двух пострадавших
29 июня, 17:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор