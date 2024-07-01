Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые

Город Украинск Донецкой области утром подвергся российскому обстрелу, есть погибшие и раненые. Фото: ОВА

Войска РФ утром 1 июля обстреляли город Украинск Донецкой области, погибли два мирных жителя, повреждено 10 многоэтажек. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения в результате утренних обстрелов города Украинск Покровского района в понедельник утром.

«Ранним утром россияне обстреляли город из „Ураганов“, в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет. По предварительной информации, повреждено 10 многоэтажек и админздания. Окончательные последствия обстрела устанавливаем», — написал Филашкин.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные обстреляли поселок Цукурино в Селидовской громаде Донецкой области. Ранения получили шесть человек.