Шесть человек ранены в результате обстрела поселка Цукурино Селидовской громады

Последствия обстрела посёлка Цукурино Селидовской громады Донецкой области российскими войсками. Фото: Селидовская ГВА

Шесть человек получили ранения в результате ночного обстрела войсками РФ поселка Цукурино Селидовской громады Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщила Селидовская городская военная администрация.

Отмечается, что 30 июня примерно в 22:25 произошел обстрел Цукурино Селидовской громады авиабомбой ФАБ-500, оснащённой УМПК.

«В результате обстрела ранены 6 гражданских лиц, из которых 1 ребенок — девушка 15 лет», — говорится в сообщении.

Раненые доставлены в больницу. Их состояние — средней тяжести.

Также поврежден 21 частный жилой дом и 2 автомобиля, сообщили в ГВА.

Напомним, утром 27 июня город Селидово Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу. В результате ранения получили шесть человек.