Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області, є загиблі та поранені

Місто Українськ Донецької області вранці зазнало російського обстрілу, є загиблі та поранені. Фото: ОВА

Війська РФ вранці 1 липня обстріляли місто Українськ Донецької області, загинули двоє мирних жителів, пошкоджено 10 багатоповерхівок. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що щонайменше двоє людей загинули та вісім отримали поранення внаслідок ранкових обстрілів міста Українськ Покровського району у понеділок вранці.

«Вранці росіяни обстріляли місто з „Ураганів“, у зоні поразки опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 та 70 років. За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок та адмінбудівлі. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», — написав Філашкін.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські військові обстріляли селище Цукуріне у Селидівській громаді Донецької області. Поранення отримали шість осіб.