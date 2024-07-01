Россия обстреляла две громады Херсонской области: результаты разрушений

Вчера армия РФ обстреляла один из населенных пунктов Дарьевской территориальной громады, повредив жилой дом и хозяйственную постройка, возник пожар. Об этом сообщила ГСЧС Украины.
«Херсонские спасатели вместе с местной пожарной охраной потушили возгорание», — добавили в пресс-службе спасателей.
Также после выходных улицы двух населенных пунктов Тягинской громады оказались изрешеченные обломками и с огромными воронками во дворах.
«Враг бил из авиации по жилому сектору, в результате чего разрушены дома и хозяйственные постройки местных жителей. Главное, что люди не пострадали», — рассказал глава Херсонской ОВА Прокудин.
Напомним, оккупационная армия РФ за сутки 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области.
Результат обстрелов Херсонской обл. Фото: ГСЧС Херсонской области
Разрушенное жилье в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram
Разрушенное жилье в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram
Воронка после обстрела РФ в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram
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