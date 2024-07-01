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Россия обстреляла две громады Херсонской области: результаты разрушений

01 июля 2024, 12:12

Россия обстреляла две громады Херсонской области: результаты разрушений

Поврежденное жилье из-за обстрелов РФ в Херсонской обл. Фото: ГСЧС Украины Поврежденное жилье из-за обстрелов РФ в Херсонской обл. Фото: ГСЧС Украины

Вчера армия РФ обстреляла один из населенных пунктов Дарьевской территориальной громады, повредив жилой дом и хозяйственную постройка, возник пожар. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

«Херсонские спасатели вместе с местной пожарной охраной потушили возгорание», — добавили в пресс-службе спасателей.

Также после выходных улицы двух населенных пунктов Тягинской громады оказались изрешеченные обломками и с огромными воронками во дворах.

«Враг бил из авиации по жилому сектору, в результате чего разрушены дома и хозяйственные постройки местных жителей. Главное, что люди не пострадали», — рассказал глава Херсонской ОВА Прокудин.

Напомним, оккупационная армия РФ за сутки 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области.

Результат обстрелов Херсонской обл. Фото: ГСЧС Херсонской области

Разрушенное жилье в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram

Разрушенное жилье в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram

Воронка после обстрела РФ в Херсонской обл. Фото: Прокудин / Telegram

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