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Росія обстріляла дві громади Херсонської області: результати руйнувань

01 липня 2024, 12:12

Росія обстріляла дві громади Херсонської області: результати руйнувань

Пошкоджене житло через обстріл РФ у Херсонській обл. Фото: ДСНС України Пошкоджене житло через обстріл РФ у Херсонській обл. Фото: ДСНС України

Вчора армія РФ обстріляла один із населених пунктів Дар'ївської територіальної громади, пошкодивши житловий будинок та господарську споруду, виникла пожежа. Про це повідомила ДСНС України.

«Херсонські рятувальники разом із місцевою пожежною охороною загасили загоряння», — додали у пресслужбі рятувальників.

Також після вихідних вулиці двох населених пунктів Тягинської громади виявилися зрешечені уламками та з величезними вирвами у подвірʼях.

«Ворог бив з авіації по житловому сектору, внаслідок чого потрощено оселі та господарчі споруди місцевих жителів. Головне, що люди не постраждали», - розповів голова Херсонської ОВА Прокудін.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ за добу 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області.

Результати обстрілів Херсонської обл. Фото: ДСНС Херсонської області

Зруйноване житло у Херсонській обл. Фото: Прокудін / Telegram

Зруйноване житло у Херсонській обл. Фото: Прокудін / Telegram

Вирва після обстрілу РФ у Херсонській обл. Фото: Прокудін / Telegram

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