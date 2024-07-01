Более 20 обстрелов подверглась Донетчина со стороны армии РФ

Россияне атаковали Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за сутки россияне 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атаки повреждены десятки жилых домов и жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Курахово повреждено более 10 многоэтажек, в Островском - 4 частных дома; в Кураховке 1 дом уничтожен. В Цукурино ранены 6 человек, поврежден 21 дом и 2 автомобиля. В Мемрике Новогродовской ТГ поврежден дом.





Краматорский район. В Ямполе Лиманской ТГ ранен 1 человек. В Юрковке Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект. В Ижевке Константиновской ТГ поврежден дом и нежилое помещение.





Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 домов и 2 админздания; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской ТГ повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое здание. В Северской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что шесть человек получили ранения в результате ночного обстрела войсками РФ поселка Цукурино Селидовской громады Донецкой области.