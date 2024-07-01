Из Торецкой громады за три дня эвакуировались более 700 людей

В Донецкой области проходит эвакуация людей. Фото: полиция

Из Торецкой громады Донецкой области были вывезены 711 жителей. Экстренная эвакуация проходила в течение трех дней. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Экстренная эвакуация из Торецкой громады: за три дня эвакуированы 711 жителей, из них 20 детей», — говорится в сообщении.



Как отмечается, эвакуация проходила в городе Торецк и поселках Пивничное, Щербиновка, Нью-Йорк и Нелиповка. Работали более 20 совместных групп, среди которых «Белые ангелы», парамедики, спецназовцы.





Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты.



«За три дня в Торецкой громаде произошло 43 обстрела, из них 16 — авиаудары. К сожалению, шесть гражданских лиц погибли, 17 получили ранения, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что эвакуационная группа «Феникс» транспортировала двух людей в медицинское учреждение. Мирные жители получили ранения в результате российской атаки на поселок Нью-Йорк Донецкой области, который находится в Торецкой громаде.