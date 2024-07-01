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З Торецької громади за три дні евакуювалися понад 700 людей

01 липня 2024, 12:23

З Торецької громади за три дні евакуювалися понад 700 людей

На Донеччині відбувається евакуація людей. Фото: поліція На Донеччині відбувається евакуація людей. Фото: поліція

З Торецької громади Донецької області було вивезено 711 мешканців. Екстрена евакуація тривала протягом трьох днів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Екстрена евакуація з Торецької громади: за три дні евакуйовано 711 жителів, з них 20 дітей», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, евакуація проходила у місті Торецьк та селищах Північне, Щербинівка, Нью-Йорк та Нелипівка. Працювало понад 20 спільних груп, серед яких «Білі янголи», парамедики, спецназівці.



Російські війська щодня атакують населені пункти.

«За три дні в Торецькій громаді сталося 43 обстріли, з них 16 — авіаудари. На жаль, шість цивільних осіб загинули, 17 отримали поранення, зокрема дитина», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що евакуаційна група «Фенікс» транспортувала двох людей до медичного закладу. Мирні жителі отримали поранення в результаті російської атаки на селище Нью-Йорк Донецької області, яке знаходиться в Торецькій громаді.

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