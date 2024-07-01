Российских военных на костылях бросают на штурм

Раненых оккупантов отправляют на фронт на Луганщине. Фото: скрин с видео

Раненые российские оккупанты записали видеообращение, в котором рассказали, что их командование отправляет на передовую штурмовиками. Это произошло на захваченной территории Луганской области. Бойцы воинской части 52562, 47 танковой дивизии, 26-го полка признались, что готовы «защищать страну», однако сейчас им необходим отдых.



«В ЛНР прибыли из госпиталей более 50 человек. Это остатки из трех рот. Наше командование вывезло нас в расположение и группами отправляет на боевые задачи. Хотя всем тут находящимся требуются операции и стационарное лечение. Полевые медики разводят руками на обращение и ссылаются на командование. В документах, которые нам выдали в госпиталях, четко прописано предоставление отпуска по ранению, необходимость дальнейшего лечения и реабилитация», — рассказывают российские солдаты.



Кроме того, военные отметили, что не получают денежное пособие и выплаты за ранения, а также им до сих пор не оформили ветеранские удостоверения.



В сети появилось фото приказа, в котором говорится, что «весь личный состав штурмовых рот «В», находящийся вне зоны СВО, переместить в районы выполнения боевой задачи в составе штурмовых подразделений».





Первая об этой ситуации рассказала прокремлевская блогерша Анастасия Кашеварова, отметив, что виновато в этом военное командование, однако никакни президент или Министерство обороны.



«Ребята с костылями, с загипсованными конечностями. Что они будут делать на передовой? Это не проблема с медиками и ВВК (хотя такие проблемы тоже есть, я не скрываю), это проблема с конкретными командирами, которым плевать на указания врачей, на направления в госпитали и запланированные уже операции - они грузят ребят в машины обманом (уверяя, что увозят их к командованию за какими-то документами и оформлением отпуска) и отсылают на фронт», — написала она в соцсети.



В Telegram-канале russia no context, в котором и было опубликовано видеообращение оккупантов, сказано, что такой приказ был дан командирам «сверху». Более того, это происходит в российской армии, «потому что она активно наступает. Ситуация изменится только если армия перейдет к обороне».