Російських військових на милицях кидають на штурм

Поранених окупантів відправляють на фронт на Луганщині. Фото: скрін з відео

Поранені російські окупанти записали відеозвернення, в якому розповіли, що командування відправляє їх на передову штурмовиками. Це сталося на захопленій території Луганської області. Бійці військової частини 52562, 47 танкової дивізії, 26 полку зізналися, що готові «захищати країну», проте зараз їм потрібен відпочинок.



«У ЛНР прибули зі шпиталів понад 50 осіб. Це залишки з трьох рот. Наше командування вивезло нас у розташування та групами відправляє на бойові завдання. Хоча всім, хто тут перебуває, потрібні операції та стаціонарне лікування. Польові медики розводять руками на звернення та посилаються на командування. У документах, які нам видали у шпиталях, чітко прописано надання відпустки за поранення, необхідність подальшого лікування та реабілітація», — розповідають російські солдати.



Крім того, військові зазначили, що не отримують грошову допомогу та виплати за поранення, а також їм досі не оформили ветеранські посвідчення.



У мережі з'явилося фото наказу, в якому йдеться про те, що «весь особовий склад штурмових рот «В», що знаходиться поза зоною СВО, перемістити в райони виконання бойового завдання у складі штурмових підрозділів».





Перша про цю ситуацію розповіла прокремлівська блогерка Анастасія Кашеварова, зазначивши, що винне в цьому військове командування, проте аж ніяк не президент чи Міністерство оборони.



«Хлопці з милицями, із загіпсованими кінцівками. Що вони робитимуть на передовій? Це не проблема з медиками та ВВК (хоча такі проблеми теж є, я не приховую), це проблема з конкретними командирами, яким начхати на вказівки лікарів, на направлення в госпіталі та заплановані вже операції — вони вантажать хлопців у машини обманом (запевняючи, що відвозять їх до командування за якимись документами та оформленням відпустки і відсилають на фронт», — написала вона в соцмережі.



У Telegram-каналі russia no context, в якому і було опубліковано відеозвернення окупантів, сказано, що такий наказ був наданий командирам «зверху». На додаток, це відбувається в російській армії, «бо вона активно наступає. Ситуація зміниться лише якщо армія перейде до оборони».