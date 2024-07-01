В Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом: оккупационная власть игнорирует жителей

Заброшенный строителями дом в Лечебном переулке оккупированного Мариуполя. Фото: кадр с видео

В оккупированном Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом, поэтому жильцам приходится жить у родных и безрезультатно писать жалобы во все «инстанции». Об этом сообщил прокремлевский Телеграм-канал «Mash на Донбассе».

По версии канала, 2 года назад в Лечебном переулке артиллерийскими ударами сильно была повреждена «сталинка». Фасад, крыша, окна, трубы, проводка, стены – все изрешетило осколками. Но дом решили восстановить и для этого наняли стройфирму «Геопир». Обещали закончить работы за год, потом дедлайн сдвинули. А теперь сроков вообще не дают, зато работы постоянно приостанавливают.

Жильцы уже съехали из заплесневелых и разрушенных комнат, но счета за «коммуналку» до сих пор приходят. В оккупационной администрации людям постоянно обещают разобраться. Недавно «чиновники» вообще заявили, что якобы «на вид здание очень даже ничего, поскольку в подъезд они не смогли попасть без хозяев».

Напомним, что на Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев.