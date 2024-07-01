У Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок: окупаційна влада ігнорує мешканців

Покинутий будівельниками будинок у Лікувальному провулку окупованого Маріуполя. Фото: кадр з відео

В окупованому Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок, тож мешканцям доводиться жити у рідних та марно писати скарги у всі «інстанції». Про це повідомив прокремлівський телеграм-канал «Mash на Донбасі».

За версією каналу, 2 роки тому в Лікувальному провулку артилерійськими ударами сильно пошкодило «сталінку». Фасад, дах, вікна, труби, проводка, стіни – все зрешечене осколками. Але будинок вирішили відновити й для цього найняли будівельну фірму «Геопір». Обіцяли закінчити роботи за рік, потім дедлайн посунили. А тепер термінів взагалі не дають, проте роботи постійно призупиняють.

Мешканці вже з'їхали із запліснілих та зруйнованих кімнат, але рахунки за «комуналку» досі надходять. В окупаційній адміністрації людям постійно обіцяють розібратися. Нещодавно «чиновники» взагалі заявили, що нібито «на вигляд будинок дуже нічого, оскільки в під'їзд вони не змогли потрапити без господарів».

Нагадаємо, що на Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців.