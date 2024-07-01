Шпионила за защитниками Часов Яра: суд на 15 лет отправил «за решетку» агента ФСБ

Осужденная агент ФСБ. Фото: СБУ

Суд приговорил к реальному сроку заключения агента ФСБ, которая действовала в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Женщина пыталась выявить и передать в РФ локации ВСУ в районе Часов Яра. Больше всего россиян интересовали направления движения и ориентировочное количество бронетехники украинских войск, ведущих непрерывные бои за город.

Чтобы получить разведданные, она объезжала окрестные поселки и скрыто фотографировала «нужные» объекты. Во время разведывательных вылазок она использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента с поличным в январе 2024 года, когда она проводила доразведку в районе возможных локаций украинских защитников. Агентом оказалась жительница Константиновки, которую после начала полномасштабной войны дистанционно завербовала ФСБ.

По материалам Службы безопасности суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала информатора российской разведки, который шпионил за ВСУ в самых «горячих» точках Донбасса.