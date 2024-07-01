Шпигувала за захисниками Часового Яру: суд на 15 років відправив «за ґрати» агентку ФСБ

Засуджена агентка ФСБ. Фото: СБУ

Суд засудив до реального терміну ув'язнення агентку ФСБ, яка діяла в Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Жінка намагалася виявити та передати до РФ локації ЗСУ в районі Часового Яру. Найбільше росіян цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто.

Щоб отримати розвіддані, вона об'їжджала навколишні селища та приховано фотографувала «потрібні» об'єкти. Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації постійно змінювала маршрути.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на місці злочину в січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників. Агенткою виявилася мешканка Костянтинівки, яку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) Кримінального кодексу України та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ у «найгарячіших» точках Донбасу.