Оккупанты убили женщину и травмировали семью с 12-летним ребенком в Покровском районе

Российская армия вчера вечером, 1 июля, атаковала село Новодмитровка Кураховской громады Донецкой области. В результате удара погибла пенсионерка, также получили ранения четверо людей, среди них — ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Вечером 1 июля 2024 года армия рф, продолжая атаковать Покровский район, обстреляла с. Новодмитровка Кураховской громады. В зоне поражения кассетными боеприпасами оказалась частная жилая застройка. В одном из домовладений смертельно травмирована 74-летняя жительница», — говорится в сообщении.



Кроме того, получили телесные повреждения 20-летний парень и члены семьи - мужчина 33 лет, 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Все пострадавшие с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузией доставлены в больницу.



Также повреждены дома.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что за 1 июля россияне убили четырех жителей Донецкой области: двух в Украинске, одного в Новодмитровке и Селидово.