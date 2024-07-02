Окупанти вбили жінку та травмували родину з 12-річною дитиною у Покровському районі

Російська армія вчора ввечері, 1 липня, атакувала село Новодмитрівка Курахівської громади Донецької області. Внаслідок удару загинула пенсіонерка, також дістали поранення четверо людей, серед них — дитина. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Ввечері 1 липня 2024 року армія Росії, продовжуючи атакувати Покровський район, обстріляла с. Новодмитрівка Курахівської громади. У зоні ураження касетними боєприпасами опинилася приватна житлова забудова. В одному з домоволодінь смертельно травмовано 74-річну мешканку», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зазнали тілесних ушкоджень 20-річний хлопець та члени родини – чоловік 33-х років, 48-річна жінка та 12-річна дівчинка. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та контузією доставили до лікарні.



Також пошкоджені будинки.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що за 1 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох в Українці, по одному в Новодмитрівці та Селидовому.