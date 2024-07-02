Захватчики нанесли экологический ущерб Северскому Донцу на сумму 1,9 млрд гривен

Россияне нанесли экологический ущерб на Луганщине. Фото: Артем Лысогор

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты нанесли экологический ущерб реке Северский Донец. Сумма — 1,9 млрд гривен. Об этом он заявил в своей соцсети.



«Государственной экологической инспекцией в Луганской области с начала полномасштабной войны Российской Федерации рассчитаны убытки, нанесенные основной водной артерии области реке Северский Донец, на сумму 1,9 млрд грн», — отмети он.



По словам Лысогора, захватчики разрушили мостовые переправы через реку Северский Донец, части которых попали в ее русло. Всего в водные объекты Луганской области попало 15 450 тонн обломков мостов и других переправ.



К слову, с начала широкомасштабного вторжения убытки, нанесенные водным объектам Луганской области со стороны РФ, составили около 4,2 млрд грн.



Ранее мы писали, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине российские захватчики организовывают провокации, применяя ударные дроны.