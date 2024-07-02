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Загарбники завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на суму 1,9 млрд гривень

02 липня 2024, 12:41

Загарбники завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на суму 1,9 млрд гривень

Росіяни завдали екологічних збитків на Луганщині. Фото: Артем Лисогір Росіяни завдали екологічних збитків на Луганщині. Фото: Артем Лисогір

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець. Сума – 1,9 млрд гривень. Про це він заявив у соцмережі.

«Державною екологічною інспекцією в Луганській області з початку повномасштабної війни Російської Федерації розраховано збитки, завдані основній водній артерії області річці Сіверський Донець, на суму 1,9 млрд грн», — зазначив він.

 За словами Лисогора, загарбники зруйнували мостові переправи через річку Сіверський Донець, частини яких потрапили до  річища. Усього до водних об'єктів Луганської області потрапило 15 450 тонн уламків мостів та інших переправ.

До речі, з початку широкомасштабного вторгнення збитки, завдані водним об'єктам Луганської області з боку РФ, становили близько 4,2 млрд грн.

Раніше ми писали, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині російські загарбники організовують провокації, застосовуючи ударні дрони.

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екологічна катастрофа

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