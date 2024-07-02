Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В центре Курска бушует пожар: Аналитики допускают ЧП на военной базе

02 июля 2024, 12:58

В центре Курска бушует пожар: Аналитики допускают ЧП на военной базе

В самом центре Курска, предположительно, горит военная база. Фото: Жесть Курск/Telegram В самом центре Курска, предположительно, горит военная база. Фото: Жесть Курск/Telegram

В российском городе Курск произошел масштабный пожар. Предположительно, горит местная военная база. Об этом 2 июля сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на месте пожара поднялся огромный столб дыма, который видели в разных частях города.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил факт пожара, однако не указал локацию.

«В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются», — заявил Смирнов.

Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины 22 июня впервые применили американские HIMARS для атаки по военным целям РФ в Курской области. Поражено здание ФСБ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожар Россия Курск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:47
Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде
21:07
В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано
17:16
В Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом: оккупационная власть игнорирует жителей
16:47
Из города Константиновка Донецкой области сообщают о «прилетах»
14:58
С 5 июля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Волынскую область
14:50
В оккупированном Мариуполе есть риск распространения холеры — горсовет
13:28
Российских военных на костылях бросают на штурм
10:48
Утром под обстрел попал Украинск Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:40
Шесть человек ранены в результате обстрела поселка Цукурино Селидовской громады
23:15
Главное за день: Удар по «Новой почте» в центре Харькова. Обстрел Торецка
18:21
В оккупированном Бердянске гремели взрывы
16:56
В так называемой «ЛНР» плата за комуслуги увеличится в среднем на 10%
09:59
В захваченном Мариуполе заметили колонну с ранеными оккупантами
23:21
Главное за день: Удар по Запорожской области. Какими будут отключения света зимой
10:26
В Севастополе работает ПВО, трое людей пострадали из-за атаки
23:34
Главное за день: Сложная ситуация в Часов Яре. Дебаты Трампа и Байдена
23:22
Два года после захвата Северодонецка, новый «квартирный указ ДНР», кадровые перестановки «ЛНР» — дайджест оккупации ►
18:50
«ДНР»: Аренду торговых мест на рынках не будут повышать, но временно
17:12
В больнице оккупированного Донецка произошел конфликт между «ветераном СВО» и старшеклассником
16:49
В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания
все новости
12:58
В центре Курска бушует пожар: Аналитики допускают ЧП на военной базе
12:41
Захватчики нанесли экологический ущерб Северскому Донцу на сумму 1,9 млрд гривен
12:22
Обстрелы РФ: без электричества более 18 тысяч жителей Донецкой области
11:50
Двух уклонистов вместе с сигаретами «зашили» в стенку микроавтобуса
11:25
Пограничники дронами уничтожили позиции ВС РФ в Серебрянском лесу
11:10
Авиаудар РФ повторно повредил пожарную часть в Селидово
10:59
РФ за сутки более 30 раз обстреляла Донецкую область — Филашкин
10:26
Войска РФ ночью атаковали Херсон: повреждены дома и больница
10:25
Войска РФ продвинулись в двух областях: аналитики рассказали детали
10:15
Под завалами многоэтажки в Днепре спасатели обнаружили тело еще одной жертвы
09:39
Оккупанты убили женщину и травмировали семью с 12-летним ребенком в Покровском районе
09:25
90 снарядов за день: пограничники показали снайперскую дуэль в Часовом Яре
08:22
В Пентагоне не подтверждают отправку войск Северной Кореи в РФ
08:18
Четыре жителя Донецкой области погибли и 27 пострадали в результате российских обстрелов
07:43
Сегодня в Киев приедет Орбан на встречу с Зеленским
00:15
РосСМИ распространили фейк о покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti за 4,5 млн евро
23:47
Главное за день: После обстрела в Нью-Йорке умер ребенок. Блэкаут в Белгороде
23:01
Атака на оккупированный Крым: удар пришелся по ракетной части войск России
22:15
Шпионила за защитниками Часов Яра: суд на 15 лет отправил «за решетку» агента ФСБ
21:07
В Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках. С чем это связано
все новости
ВИДЕО
В самом центре Курска, предположительно, горит военная база. Фото: Жесть Курск/Telegram В центре Курска бушует пожар: Аналитики допускают ЧП на военной базе
02 июля, 12:58
Двух уклонистов вместе с сигаретами «зашили» в стенку микроавтобуса. Фото: Госспогранслужба Двух уклонистов вместе с сигаретами «зашили» в стенку микроавтобуса
02 июля, 11:50
Украинские пограничники совершили серию удачных ударов по позициям россиян. Фото: кадр с видео Пограничники дронами уничтожили позиции ВС РФ в Серебрянском лесу
02 июля, 11:25
Ночной удар РФ по Херсону: повреждены дома и больница. Фото: кадр из видео Войска РФ ночью атаковали Херсон: повреждены дома и больница
02 июля, 10:26
90 снарядов за день: снайперская дуэль в Часовом Яре 90 снарядов за день: пограничники показали снайперскую дуэль в Часовом Яре
02 июля, 09:25
«Прилет» в Балаклаве 1 июля. Фото: «Крымский ветер» В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы: «прилет» мог быть по российской ПВО
01 июля, 19:42

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор