В центре Курска бушует пожар: Аналитики допускают ЧП на военной базе

В самом центре Курска, предположительно, горит военная база. Фото: Жесть Курск/Telegram

В российском городе Курск произошел масштабный пожар. Предположительно, горит местная военная база. Об этом 2 июля сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на месте пожара поднялся огромный столб дыма, который видели в разных частях города.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил факт пожара, однако не указал локацию.

«В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются», — заявил Смирнов.

Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины 22 июня впервые применили американские HIMARS для атаки по военным целям РФ в Курской области. Поражено здание ФСБ.