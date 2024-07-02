У центрі Курська вирує пожежа: Аналітики припускають НП на військовій базі

У самому центрі Курська, ймовірно, горить військова база. Фото: Жесть Курск/Telegram

У російському місті Курськ сталася масштабна пожежа. Імовірно, горить місцева військова база. Про це 2 липня повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що на місці пожежі здійнявся величезний стовп диму, який бачили у різних районах міста.

Вріо губернатора регіону Олексій Смирнов підтвердив факт пожежі, проте не зазначив локації.

«Наразі триває гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії у Курській області. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюються», — заявив Смирнов.

Як відзначають OSINT-дослідники, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), де розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України 22 червня вперше застосували американські HIMARS для атаки військових цілей РФ у Курській області. Уражена будівля ФСБ.