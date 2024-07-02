Россия кидает женщин на штурм украинских позиций на Покровском направлении: в ВСУ показали видео

Российская женщина-штурмовик на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российские женщины штурмуют украинские позиции на Покровском направлении. Об этом сообщили в 47-й механизированной бригаде ВСУ.

Недавно в публичной плоскости появилась информация, что РФ вербует заключенных российских женщин на войну в Украине. На других участках фронта украинские воины заметили даже отделение женщин-штурмовиков.

На Покровском направлении пока что наблюдаются единичные случаи. На выложенном 47-й ОМБр видео можно увидеть группу мужчин и только одну женщину.

По словам украинских бойцов, женщина на видео была подготовлена и имела качественную экипировку. В итоге ее ликвидировал дрон-камикадзе.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Россия снова начала вербовать заключенных женщин для войны в Украине. Так, в конце мая РФ освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом, чтобы они присоединились к боевым действиям.

Напомним, что в Донецкой области по приказу командиров российские оккупанты обезглавили украинского бойца.