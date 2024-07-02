Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео

Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські жінки штурмують українські позиції на Покровському напрямку. Про це повідомили у 47-й механізованій бригаді ЗСУ.

Нещодавно у публічній площині з'явилася інформація, що РФ вербує ув'язнених російських жінок на війну в Україні. На інших ділянках фронту українські воїни помітили навіть відділення жінок-штурмовиків.

На Покровському напрямку поки що спостерігаються поодинокі випадки. На викладеному 47-ю ОМБр відео можна побачити групу чоловіків і лише одну жінку.

За словами українських бійців, жінка на відео була підготовлена і мала якісне екіпірування. У результаті її ліквідував дрон-камікадзе.

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що Росія знову почала вербувати ув'язнених жінок для війни в Україні. Так, наприкінці травня РФ звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, щоб вони приєдналися до бойових дій.

Нагадаємо, що на Донеччині за наказом командирів російські окупанти обезголовили українського бійця.