Суд вынес приговор главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Фото: личная страница Пасечника в Телеграм

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы главу оккупационной администрации РФ на Луганщине Леонида Пасечника. Об это сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia – при отсутствии обвиняемого.

Согласно приговору суда, у Пасечника конфискуют все принадлежащее ему имущество. Также главу группировки «ЛНР» лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 13 лет.

По материалам дела, накануне 24 февраля 2022 года Пасечник подписал так называемый «договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между фейковой «ЛНР» и РФ. В дальнейшем Кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Впоследствии Пасечник организовывал псевдореферендум о присоединении временно оккупированной части Луганщины к России. По итогам фейкового плебисцита он подписал с Путиным «соглашение о вхождении региона» в состав РФ. А уже после этого Леонид Пасечник организовал участие временно захваченных громад в российских «выборах в законодательные органы власти».

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Пасечника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания Пасечника.

Напомним, что суд на 15 лет отправил «за решетку» агента ФСБ, которая шпионила за защитниками Часов Яра.