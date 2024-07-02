Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Фото: особиста сторінка Пасічника у Телеграмі

Суд призначив голові окупаційної адміністрації у Луганській області Леоніду Пасічнику 12 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia – за відсутності обвинуваченого.

Згідно з вироком суду, у Пасічника конфіскують усе майно, яке йому належить. Також голову угруповання «ЛНР» позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності терміном 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між самопроголошеною «ЛНР» і РФ. Надалі Кремль скористався цими рішеннями як формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо приєднання тимчасово окупованої частини Луганщини до Росії. За підсумками псевдоплебісциту він підписав із Путіним «угоду про входження регіону» до складу РФ. А вже після цього Леонід Пасічник організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Термін відбування покарання почне обчислюватися з моменту фактичного затримання Пасічника.

Нагадаємо, що суд на 15 років відправив за ґрати агентку ФСБ, яка шпигувала за захисниками Часового Яру.