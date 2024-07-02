Нацгвардия получила первую партию машин «Новатор-2», которая была создана с учетом всех пожеланий нацгвардейцев, информирует Telegram-канал МВД Украины.
Среди главных новаций 10-местного бронеавтомобиля — встроенные средства РЭБ, улучшенная подвеска и система управления.
«Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии», — подчеркнул заместитель командующего НГУ по логистике бригадный генерал Александр Белоус.
Напомним, военным, участвовавшим в остановке ВС РФ перед Часовым Яром, передали бронемашины украинского производства «Козак».
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