Нацгвардія отримала першу партію машин «Новатор-2», яку було створено з урахуванням усіх побажань нацгвардійців, інформує Telegram-канал МВС України.
Серед головних новацій 10-місного бронеавтомобіля – вбудовані засоби РЕБ, поліпшена підвіска та система керування.
«Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії», - наголосив заступник командувача НГУ з логістики бригадний генерал Олександр Білоус.
Нагадаємо, військовим, які брали участь у зупинці ЗС РФ перед Часовим Яром, передали бронемашини українського виробництва «Козак».
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