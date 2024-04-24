Военным, участвовавшим в остановке ВС РФ перед Часов Яром, передали бронемашины украинского производства «Козак»

Военным 225-й ОШБ передали 40 новых бронемашин «Козак». Фото: Минобороны

Минобороны передало 40 новых бронемашин украинского производства для настоящих казаков 225-го отдельного штурмового батальона, сообщил Telegram-канал батальона.



Канал аналитики украинского проекта DeepState отметил, что подразделение прошло бои за Орехово-Васильевку, бои в Горловке, также участвовали в прикрытии отхода Сил Обороны из Авдеевки и в остановке противника перед Часов Яром.



Министр обороны Рустем Умеров рассказал, какие именно машины минобороны передало воинам из 225-го отдельного штурмового батальона.

Военным 225-й ОШБ передали 40 новых бронемашин «Козак». Фото: Минобороны

Военным 225-й ОШБ передали 40 новых бронемашин «Козак». Фото: Минобороны

«15 бронированных машин "Козак-2М1" и 25 единиц многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5" полностью соответствуют стандартам НАТО и имеют высокую противоминную защиту», — уточнил глава оборонного ведомства.



Напомним, Сенат и Конгресс одобрили предоставление Украине военной помощи на 2024 финансовый год. Он предусматривает выделение 60,8 млрд долларов.