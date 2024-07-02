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У США анонсували передачу ППО для України перед самітом НАТО

02 липня 2024, 17:13

У США анонсували передачу ППО для України перед самітом НАТО

Блінкен анонсував новини про ППО. Фото: Reuters Блінкен анонсував новини про ППО. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що невдовзі можуть з'явитися новини про надання Україні сил та систем протиповітряної оборони напередодні саміту НАТО, який відбуватиметься 9–11 липня у Вашингтоні. Про це він заявив в інтерв'ю в Інституті Брукінгса, – повідомляє «Голос Америки».

 За словами Блінкена, успіх України — це її можливість «стояти на власних ногах» з військового, економічного та демократичного погляду, а також її подальша інтеграція з Заходом.

Крім того, Блінкен зазначив, що зараз США працюють над постачанням протиповітряної оборони.

 «Треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, на які зроблено інвестиції. Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня», — заявив держдеп.

Також він наголосив, що Україна має стати незалежною у трьох сферах — демократичній, економічній та військовій. Саме це і буде «найсильнішою відповіддю» Володимиру Путіну.

 Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в Україні готуються нові рішення для захисту громадян від постійних атак російських окупантів.

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