Проголосовали за проведение незаконного референдума: три «депутата парламента ДНР» получили срок

Осужденные «депутаты парламента ДНР» Мирослав Руденко, Алексей Жигулин и Максим Паршин. Фото: СБУ

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы «депутатов парламента ДНР» Мирослава Руденко, Алексея Жигулина и Максима Паршина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Псевдодепутаты приняли участие во внеочередном заседании «Народного совета ДНР» и проголосовали за «Закон «О референдуме «Донецкой Народной Республики» по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». На основе этого «решения» на оккупированных территориях Донецкой области создали избирательные комиссии и организовали работу по проведению незаконного плебисцита.

Суд признал Руденко, Жигулина и Паршина виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст .28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)%

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Всех троих объявили в розыск.

Напомним, что суд вынес приговор главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику.