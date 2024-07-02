Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін

Засуджені «депутати парламенту ДНР» Мирослав Руденко, Олексій Жигулін та Максим Паршин. Фото: СБУ

Суд засудив до 12 років позбавлення волі «депутатів парламенту ДНР» Мирослава Руденка, Олексія Жигуліна та Максима Паршина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Псевдодепутати взяли участь у позачерговому засіданні «Народної Ради ДНР» і проголосували за Закон «Про референдум «Донецької Народної Республіки» з питання про входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ». На основі цього «рішення» на окупованих територіях Донецької області створили виборчі комісії та організували роботу щодо проведення незаконного плебісциту.

Суд визнав Руденка, Жигуліна та Паршина винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Усіх трьох оголосили у розшук.

Нагадаємо, що суд виніс вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику.