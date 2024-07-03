Морские беспилотники атаковали базу РФ в Новороссийске

Об атаке безэкипажных катеров на Новороссийск сегодня ночью заявил мэр города Андрей Кравченко. Также о звуках взрывов пишут местные жители, сообщают российские СМИ.

Россияне обвиняют в ударе по городу Вооруженные Силы Украины.

Местные жители пишут, что слышны взрывы со стороны моря. Власти просят жителей города не подходить к окнам, спрятаться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон и сплошными стенами.

В городе звучит тревога.

Напомним, ночью и утром 17 мая были атакованы порт и нефтебаза в Новороссийске. Местные жители слышали несколько серий взрывов. В результате атаки порт был обесточен, оттуда поднимался дым. В городе были слышны сирены скорых и пожарных машин. В общей сложности жители насчитали 33 дрона и 35 взрывов.