Морські безпілотники атакували базу РФ у Новоросійську

Про атаку безекіпажних катерів на Новоросійськ сьогодні вночі заявив мер міста Андрій Кравченко. Також про звуки вибухів пишуть місцеві жителі, – повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни звинувачують в ударі по місту Збройні сили України.

Місцеві жителі пишуть, що чули вибухи з боку моря. Влада просить містян не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або у приміщеннях без вікон.

У місті лунає тривога.

Нагадаємо, вночі та вранці 17 травня були атаковані порт і нафтобаза в Новоросійську. Місцеві жителі чули кілька серій вибухів. В результаті атаки порт був знеструмлений, звідти здіймався дим. У місті лунали сирени швидких та пожежних машин. Загалом містяни нарахували 33 дрони та 35 вибухів.