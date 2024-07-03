Російська армія захопила мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState

Війська Росії просунулися в Часовому Яру. Про це повідомили аналітики DeepState.
Як стверджують аналітики, росіяни нібито повністю захопили мікрорайон «Канал».
Також окупанти просунулися у місті Красногорівка, селищах Нью-Йорк та Володимирівка, селі Карлівка та біля села Прогрес у Донецькій області.
Крім того, армія РФ просунулась у селі Макіївка на Луганщині.
Нагадаємо, що 27 червня у ЗСУ повідомили про те, що українська армія вибила російських загарбників із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.
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